Названы самые необычные вакансии в России

В частности, в Саратове ищут вязальщика носков. Он должен будет обслуживать вязальный станок, для трудоустройства важно отсутствие аллергии на пыль и готовность работать в ночные смены. В Москве открыта вакансия автоняни с собственной машиной. У соискателя должен быть опыт работы с детьми и безаварийный стаж вождения не менее 2 лет, в обязанности входит сопровождение детей 7 и 9 лет. Зарплата — до 60 тысяч рублей в месяц. Еще в столице ищут аварийного комиссара. В его обязанности входит выезд на место ДТП, осмотр повреждений машины, оказание помощи в составлении заявления о страховом случае.