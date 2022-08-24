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33 минуты назад

Названы самые необычные вакансии в России

Lenta.ru

Сервис «Работа.ру» составил список самых необычных вакансий в России в августе. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Названы самые необычные вакансии в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, в Саратове ищут вязальщика носков. Он должен будет обслуживать вязальный станок, для трудоустройства важно отсутствие аллергии на пыль и готовность работать в ночные смены. В Москве открыта вакансия автоняни с собственной машиной. У соискателя должен быть опыт работы с детьми и безаварийный стаж вождения не менее 2 лет, в обязанности входит сопровождение детей 7 и 9 лет. Зарплата — до 60 тысяч рублей в месяц. Еще в столице ищут аварийного комиссара. В его обязанности входит выезд на место ДТП, осмотр повреждений машины, оказание помощи в составлении заявления о страховом случае.

Также среди необычных вакансий значится гильотинщик в производственную компанию Санкт-Петербурга. Специалист будет выполнять резку тонколистового металла на гильотинных ножницах, проводить периодические замеры и вести журналы готовой продукции. В Новосибирске требуется смотчик этикетки. Такой работник будет выполнять смотки готовой этикеточной продукции в рулоны, отбраковывать плохо пропечатанную продукцию в процессе перемотки, упаковывать в термоусадочную пленку и коробки.

Еще одна необычная вакансия — составитель поездов в Екатеринбурге. Среди обязанностей сотрудника: формирование поездов, перевод стрелок, своевременное ограждение состава тормозными башмаками, руководство маневрами локомотива, закрепление состава при остановке.

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