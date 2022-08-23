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6 минут назад

Фанаты Шатунова обратились с просьбой к властям Москвы

Елена Прошина

На портале Сhange.org набирает популярность петиция, в которой фанаты Юрия Шатунова просят власти Москвы назвать именем артиста один из столичных скверов.

Фанаты Шатунова обратились с просьбой к властям Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент под петицией подписалось более 3700 человек.

«В память о нем в безымянном сквере на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка в день прощания появилось граффити. Предлагаем переименовать безымянный сквер участка ВШ- 940 в сквер имени Юры Шатунова», – говорится в тексте петиции.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил секрет успеха группы «Ласковый май» искренностью и непосредственностью солиста Юрия Шатунова. Однако с ним согласились далеко не все. Исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин, напротив, выступили с критикой в адрес популярной группы.

Общество,Юрий Шатунов,Лолита Милявская,Иосиф Пригожин,Леонид Агутин,Правительство Москвы,
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