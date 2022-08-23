Фанаты Шатунова обратились с просьбой к властям Москвы

На портале Сhange.org набирает популярность петиция, в которой фанаты Юрия Шатунова просят власти Москвы назвать именем артиста один из столичных скверов.
На данный момент под петицией подписалось более 3700 человек.
«В память о нем в безымянном сквере на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка в день прощания появилось граффити. Предлагаем переименовать безымянный сквер участка ВШ- 940 в сквер имени Юры Шатунова», – говорится в тексте петиции.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил секрет успеха группы «Ласковый май» искренностью и непосредственностью солиста Юрия Шатунова. Однако с ним согласились далеко не все. Исполнители Лолита Милявская и Леонид Агутин, напротив, выступили с критикой в адрес популярной группы.