Фанаты Шатунова обратились с просьбой к властям Москвы

На портале Сhange.org набирает популярность петиция, в которой фанаты Юрия Шатунова просят власти Москвы назвать именем артиста один из столичных скверов.

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На данный момент под петицией подписалось более 3700 человек.

«В память о нем в безымянном сквере на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка в день прощания появилось граффити. Предлагаем переименовать безымянный сквер участка ВШ- 940 в сквер имени Юры Шатунова», – говорится в тексте петиции.