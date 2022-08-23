Россиян предупредили о первых заморозках в августе

Заморозки до минус одного-трех градусов прогнозируются в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском и Забайкальском краях, Тыве, Хакасии в ближайшие ночи. Их спровоцирует холодный воздух с Северного Ледовитого океана, который проникает на азиатскую часть страны, рассказал ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Хакасии, Тыве, Алтайском крае прогнозируются заморозки в ближайшие ночи до минус одного-трех градусов, а в Иркутской области и Забайкальском крае - даже до минус трех градусов", - сообщил он.
По данным Гидрометцентра, наиболее продолжительный период ночных заморозков ожидается в Иркутской области - с 24 по 26 августа, в Тыве, Новосибирской области и Забайкальском крае - с 24 по 25 августа.