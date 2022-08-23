Россиян предупредили о первых заморозках в августе

Заморозки до минус одного-трех градусов прогнозируются в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском и Забайкальском краях, Тыве, Хакасии в ближайшие ночи. Их спровоцирует холодный воздух с Северного Ледовитого океана, который проникает на азиатскую часть страны, рассказал ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.