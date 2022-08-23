Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат от COVID-19

Еще один препарат для лечения COVID-19 – "Молнупиравир Валента" – зарегистрирован Минздравом РФ, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

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Уточняется, что препарат был зарегистрирован во вторник, 23 августа, он входит в перечень возможных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых.

"Молнупиравир Валента" выпускается в форме капсул.