Концерт группы "Сплин" в Москве отменили

В Москве отменили концерт группы "Сплин", который должен был состояться 26 августа в рамках фестиваля "Музыка с сильным характером". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на лидера группы Александра Васильева.

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис Москва 24/Виктория Виатрис

Музыкант заявил, что мероприятие отменили по понятным причинам, подразумевая свое недавнее выступление на фестивале "Чернозем" в Воронеже. На нем Васильев перед исполнением хита "Выхода нет" вдруг заговорил о политике и решил посвятить песню артистам, покинувшим Россию. После этого многие зрители поспешили покинуть площадку. В соцсетях поднялась волна возмущения по поводу поведения артиста с требованиями отмены концертов группы.

Отмечается также, что в Сети трансляцию фестиваля с выступлением группы "Сплин" удалили.

В свою очередь, лидер "Офицеров России" Сергей Липовой заявил, что слова Васильева имеют двусмысленный характер. По его мнению, артист сказал их, чтобы публично поддержать противников российской спецоперации на Украине.