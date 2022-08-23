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1 час назад

Очередь перед открытием магазина H&M в Новосибирске сняли на видео

Денис Фьючин

В Новосибирске толпы россиян посетителей собрались перед открытием магазина H&M. О толпах желающих приобрести одежду и аксессуары зарубежного бренда людей сообщает Telegram-канал Mash Siberia, опубликовавший соответствующие кадры.

«Очередь в регистратуру? За колбасой в СССР? А может, за первой моделью айфона? Нет, это не архивные кадры — это новосибирцы, ожидающие входа в H&M», – говорится в публикации.

В июле шведская торговая сеть Hennes & Mauritz (H&M) заявила об остановке своего бизнеса в России. Магазины одежды откроются для реализации стока.

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