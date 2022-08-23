В Новосибирске толпы россиян посетителей собрались перед открытием магазина H&M. О толпах желающих приобрести одежду и аксессуары зарубежного бренда людей сообщает Telegram-канал Mash Siberia, опубликовавший соответствующие кадры.
«Очередь в регистратуру? За колбасой в СССР? А может, за первой моделью айфона? Нет, это не архивные кадры — это новосибирцы, ожидающие входа в H&M», – говорится в публикации.
В июле шведская торговая сеть Hennes & Mauritz (H&M) заявила об остановке своего бизнеса в России. Магазины одежды откроются для реализации стока.