Основатель Pink Floyd высказался об отмене русской культуры

«Какую вы получаете выгоду от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского, или от того, что говорите людям, что они не могут читать Достоевского? Очевидно, что это безумие. И то же касается современной культуры, как и всего спорта», - сказал музыкант.