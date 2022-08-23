Основатель Pink Floyd высказался об отмене русской культуры

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал «полным идиотизмом» и «безумием» попытки отменить русскую культуру на Западе. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
По его словам, стремление отменить русскую культуру является полным идиотизмом и безумием, которое «показывает, как работают мозги этих людей».
«Какую вы получаете выгоду от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского, или от того, что говорите людям, что они не могут читать Достоевского? Очевидно, что это безумие. И то же касается современной культуры, как и всего спорта», - сказал музыкант.
Он также рассказал, что направил письмо президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, указав на необоснованное отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах. Уотерс задался вопросом, почему аналогичные меры не были приняты в отношении Израиля из-за действий на территории Палестины.
Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что «убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского» не получится. Он отметил, что всегда любил русскую историю и культуру. По его словам, его расстраивает разрыв культурных связей между Россией и Западом.