В Сочи собаки спасаются от жары в фонтане. Туристы сняли на видео, как четвероногие жители курортного города охлаждаются в местном фонтане. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Типичный Сочи».

На записи один из псов стоит в чаше с водой, другой находится рядом со своим товарищем.

«Что делать в жару? Конечно, купаться в фонтане», – говорит автор ролика за кадром.