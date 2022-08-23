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42 минуты назад

Спасающиеся от жары в фонтане собаки в центре Сочи попали на видео

Денис Фьючин

В Сочи собаки спасаются от жары в фонтане. Туристы сняли на видео, как четвероногие жители курортного города охлаждаются в местном фонтане. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Типичный Сочи».

На записи один из псов стоит в чаше с водой, другой находится рядом со своим товарищем.

«Что делать в жару? Конечно, купаться в фонтане», – говорит автор ролика за кадром.

Сегодня в Сочи столбик термометра поднялся до +32 градусов. Ранее сообщалось, что вода в Черном море прогрелась до 28 градусов.

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