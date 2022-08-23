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24 минуты назад

Названо условие возвращения масочного режима в России

Алиса Селезнёва

Масочный режим в России может быть возвращен, если заболеваемость коронавирусом вырастет до 60 тысяч человек в сутки. Об этом заявил «Подъёму» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он отметил, что в последние две недели фиксируется «взрывной рост заболеваемости» COVID-19.

«Мы за эти два страшных года уже поняли, что это очень опасное заболевание и по контагиозности, и по воздействию. Поэтому в первую очередь каждый должен заботиться о себе, начиная от масочного режима, социального расстояния и других мер, заканчивая мытьем рук», - напомнил парламентарий.

При этом он констатировал, что в случае дальнейшего роста заболеваемости «властям придется принимать меры», в том числе и вводить обязательное ношение масок в общественных местах.

«Отдельные структуры, субъекты федерации и города вводят ограничения, я считаю, что это продиктовано заботой о здоровье наших граждан, чтобы люди меньше болели», - подчеркнул он.

Роспотребнадзор с 1 июля отменил введенные из-за коронавируса ограничения в России, в том числе масочный режим. Однако уже 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям города снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях из-за подъема заболеваемости COVID-19. В августе власти Бурятии ввели обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан также настоятельно рекомендовало местным жителям вернуться к ношению масок в общественных местах.

Россияне массово захотели покинуть крупные города

По данным портала «Стопкоронавирус», 23 августа в России было госпитализировано за сутки 4 063 больных коронавирусом, что на 138,4% больше по сравнению с предыдущим днем. Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19 и подтверждено 69 летальных исходов.

Общество,Видео,Федот Тумусов,Роспотребнадзор,Госдума,
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