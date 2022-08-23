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33 минуты назад

Актер Юрий Смородин умер в возрасте 80 лет

Газета.Ru

Заслуженный работник культуры Юрий Смородин скончался в Ижевске на 81-м году жизни. Об этом сообщает портал Izhlife.

Умер актер Юрий Смородин
Фото: Государственный театр оперы и балета удмуртской республики им. П. И. ЧайковскогоГосударственный театр оперы и балета удмуртской республики им. П. И. Чайковского

Актер служил в Театре оперы и балета с 1979 года. На его счету десятки ролей. Смородин выступал в таких спектаклях, как «Летучая мышь», «Проделки Ханумы» и «Королева чардаша».

«Юрий Иванович сыграл десятки ролей. Являлся настоящим мастером эпизода, умел даже небольшую роль сделать яркой и выразительной», — высказалось руководство театра, где выступал артист.

Ранее сообщалось, что барабанщик музыкального коллектива The Crickets Джерри Эллисон скончался в возрасте 82 лет. Музыкант выступал как соавтор нескольких песен группы. Эллисона называли новатором в жанре рок-н-ролла.

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