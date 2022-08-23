Умер актер Юрий Смородин

Заслуженный работник культуры Юрий Смородин скончался в Ижевске на 81-м году жизни. Об этом сообщает портал Izhlife.
Актер служил в Театре оперы и балета с 1979 года. На его счету десятки ролей. Смородин выступал в таких спектаклях, как «Летучая мышь», «Проделки Ханумы» и «Королева чардаша».
«Юрий Иванович сыграл десятки ролей. Являлся настоящим мастером эпизода, умел даже небольшую роль сделать яркой и выразительной», — высказалось руководство театра, где выступал артист.
Ранее сообщалось, что барабанщик музыкального коллектива The Crickets Джерри Эллисон скончался в возрасте 82 лет. Музыкант выступал как соавтор нескольких песен группы. Эллисона называли новатором в жанре рок-н-ролла.