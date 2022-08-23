Умер актер Юрий Смородин

Заслуженный работник культуры Юрий Смородин скончался в Ижевске на 81-м году жизни. Об этом сообщает портал Izhlife.

Фото: Государственный театр оперы и балета удмуртской республики им. П. И. Чайковского Государственный театр оперы и балета удмуртской республики им. П. И. Чайковского

Актер служил в Театре оперы и балета с 1979 года. На его счету десятки ролей. Смородин выступал в таких спектаклях, как «Летучая мышь», «Проделки Ханумы» и «Королева чардаша».

«Юрий Иванович сыграл десятки ролей. Являлся настоящим мастером эпизода, умел даже небольшую роль сделать яркой и выразительной», — высказалось руководство театра, где выступал артист.