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11 минут назад

Финляндия замедлила выдачу виз россиянам

Елена Прошина

В дополнение к уже принятым санкционным мерам Финляндия замедляет процедуру выдачи виз российским туристам, заявила премьер-министр Санна Марин. Об этом пишет ТАСС.

Финляндия замедлила выдачу виз россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше. <…> Поток туристов - это проблема, которую необходимо решить», - сказала она.

Также она заявила, что санкции против России «должны быть продолжены и даже усилены». Марин также подчеркнула, что предстоящая осень в Европе будет сложной, поскольку цены на энергоносители растут. Однако несмотря на это Финляндии стоит полностью отказаться от ископаемых энергоносителей из России.

"Сейчас не время для налаживания связей с Россией"

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит перспектив налаживания отношений с Россией. По его словам, доверие утрачено из-за российской спецоперации на Украине.

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