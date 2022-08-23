Финляндия замедлила выдачу виз россиянам

«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше. <…> Поток туристов - это проблема, которую необходимо решить», - сказала она.

Также она заявила, что санкции против России «должны быть продолжены и даже усилены». Марин также подчеркнула, что предстоящая осень в Европе будет сложной, поскольку цены на энергоносители растут. Однако несмотря на это Финляндии стоит полностью отказаться от ископаемых энергоносителей из России.