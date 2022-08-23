Финляндия замедлила выдачу виз россиянам

В дополнение к уже принятым санкционным мерам Финляндия замедляет процедуру выдачи виз российским туристам, заявила премьер-министр Санна Марин. Об этом пишет ТАСС.
«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше. <…> Поток туристов - это проблема, которую необходимо решить», - сказала она.
Также она заявила, что санкции против России «должны быть продолжены и даже усилены». Марин также подчеркнула, что предстоящая осень в Европе будет сложной, поскольку цены на энергоносители растут. Однако несмотря на это Финляндии стоит полностью отказаться от ископаемых энергоносителей из России.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит перспектив налаживания отношений с Россией. По его словам, доверие утрачено из-за российской спецоперации на Украине.