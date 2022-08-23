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54 минуты назад

Тюменец показал на видео пойманную щуку-гиганта

Денис Фьючин

Тюменец поймал гигантскую щуку, которая сломала весы при взвешивании. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU, опубликовавшее соответствующее видео с огромной рыбой.

Николай Осипов рыбачил на притоке Иртыша в Уватском районе и выловил из реки щуку, которая весила не менее 12-13 килограмм.

При этом во время процесса взвешивания механизм вышел из строя после отметки 9999 грамм, уточняет рыбак. После взвешивания рыбу-гиганта отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что медведь присоединился к пикнику людей и отведал бутербродов.

Общество,Видео,Николай Осипов,
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