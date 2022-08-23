Более десяти человек смогла принять одновременно врач в якутском медучреждении. Медик провела осмотр в своем кабинете, где столпились люди. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое очевидцами видео.

На записи видно, что на приеме у медицинского работника в Якутске оказалось более десяти пациентов. По некоторым сведениям, она провела медосмотр сразу у 20 посетителей. Всех сначала попросили вытянуть руки, а затем дотронуться пальцами до своих носов.