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16 минут назад

Появилось видео массового приема врачом пациентов в Якутске

Денис Фьючин

Более десяти человек смогла принять одновременно врач в якутском медучреждении. Медик провела осмотр в своем кабинете, где столпились люди. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятое очевидцами видео.

На записи видно, что на приеме у медицинского работника в Якутске оказалось более десяти пациентов. По некоторым сведениям, она провела медосмотр сразу у 20 посетителей. Всех сначала попросили вытянуть руки, а затем дотронуться пальцами до своих носов.

В местном Минздраве по факту произошедшего намерены провести проверку.

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