Кто такая Наталья Вовк

ФСБ назвала исполнительницей убийства Дарьи Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк. Что известно о ней на данный момент - в материале «Рамблера».

Фото: соцсети соцсети

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.

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22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала Вовк.

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В ФСБ заявили, что Вовк - 43-летняя украинка, которая приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан, а после убийства Дугиной бежала в Эстонию. Фото Вовк с дочерью опубликовали разные Telegram-каналы.

По данным спецслужбы, Вовк следила за Дугиной на автомобиле Mini Cooper, поселилась с женщиной в одном доме, а затем пришла вместе с дочерью на фестиваль «Традиция», после которого была убита Дугина.

В ФСБ заявили, что номера на Mini Cooper Вовк меняли несколько раз: при въезде в Россию на нем были номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские 172AJD02, а при выезде из страны в Эстонию - украинские AH7771IP.

ФСБ также показала видео с Вовк - на нем кадры ее прибытия в Россию, заселения в дом Дугиной и выезда в Эстонию. При въезде в РФ Вовк - блондинка с длинными волосами, а при выезде из страны - шатенка.

Версии

Telegram-канал Baza опубликовал фото удостоверения на имя Натальи Шабан, отметив, что, по предварительным данным, она служила в «Азове» (запрещенная в России террористическая организация). Эта версия появилась и во многих других СМИ.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал удостоверение подделкой, в «Азове» заявили, что Вовк у них никогда не служила, сообщает УНН.

Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что Вовк могла использовать дочь для совершения преступления. По одной из версий, она могла установить взрывчатку на автомобиль Дугиной с помощью ребенка.

Машина, муж и работы Вовк

По данным Life, Mini Cooper 2018 года выпуска был зарегистрирован на Вовк в 2021 году в Кальмиусском районе Мариуполя. Тогда же Вовк купила для авто «красивый» номер - AH7771IP.

19 августа объявление о продаже этого авто появилось на украинском сайте. В качестве продавца была указан Данил Шабан - фамилия совпадает с фамилией дочери Вовк. В описании указано, что у машины два владельца.

Life нашел страницы Шабана в соцсетях и выяснил, что ему 22 года и среди родственников он указывает сестру - Соню Шабан.

Имя Шабана и телефон из объявления Life нашел в базах украинских мошенников. При этом номер телефона оказался зарегистрирован на его отца - Михаила Викторовича Шабана. Этот мужчина 1977 года рождения родом из Донецкой области, жил в Мариуполе и работал на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

По информации Life, Шабан - бывший муж Вовк и отец ее дочери Софии. Канал утверждает, что 24 июля 2020 года женщина получила удостоверение служащей Национальной гвардии Украины на фамилию Шабан, а в сентябре того же года развелась с мужем и вернула девичью фамилию.

Сама Вовк, по данным Life, уроженка Мариуполя, которая долгое время была зарегистрирована в частном секторе города - на улица Блажевича в доме 24б.

Life утверждает, что Вовк часто меняла места работы - продавала одежду на частном предприятии «Пеликан», работала в мариупольском филиале Первого международного украинского банка, в автосервисе своего отца «Автосервисинвест», а последняя ее должность до Нацгвардии - администратор футбольного клуба «Ильичёвец».

РИА Новости опубликовало разговор с мужчиной, который представился отцом Натальи Вовк. Он заявил, что его дочь служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ), но уволилась по состоянию здоровья.

Мужчина рассказал, что некоторое время она провела в Европе как беженка, но вскоре вернулась домой.

«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», - заявил он.

По словам собеседника агентства, дочь позвонила ему несколько дней назад и сказала, что у нее все хорошо и она находится в Прибалтике - «вроде в Литве».