Корчевников обратился к убийце Дарьи Дугиной

Несколько дней назад скончалась дочь политолога Александра Дугина , 30-летняя журналистка Дарья Дугина. Автомобиль с девушкой был взорван дистанционно и следствие уже вычислило убийцу и ее примерное местонахождение. Ей оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк , которая прибыла на территорию России вместе со своей дочерью Софией Шабан.

Известный телеведущий Борис Корчевников обратился к убийце своей коллеги и заявил, что однажды ей придется со всей строгостью ответить за жуткое хладнокровное преступление.

«Наталья Шабан сделала это, чтобы мы боялись. Чтобы боялся каждый, ведь у терроризма нет других целей. Только бояться теперь будет сама Шабан. До конца своих дней, который близок. Не будет города, улицы и спальни на планете, где это трусливое животное будет спать спокойно», — написал актер в своем Telegram-канале.

Борис также подчеркнул, что Даша, несмотря на гибель, все равно останется победительницей. Девушка была честной, откровенной и высказывала все свои мысли публично, а все, что смогла позволить себе не сильная духом Шабан — это трусливое деяние, осуществлённое исподтишка, после которого Шабан сразу же попыталась скрыться и замести следы преступления. К несчастью для нее, российские структуры сработали молниеносно и сейчас органы делают все возможное, чтобы убийца Дугиной ответила перед законом.