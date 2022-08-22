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1 час назад

В России широко отметили День государственного флага

RT на русском

В российских регионах, на освобождённых территориях Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях отметили День государственного флага.

В России широко отметили День государственного флага
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в парке Победы в Москве прошёл флешмоб «Карта России». В Станице Луганской в ЛНР развернули флаг России длиной 100 м, российский триколор также был размещён на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Полотно в бело-сине-красных цветах подняли на главной площади в Волчанске.

Как заметил Владимир Путин в своём обращении, государственный флаг «служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины».

Общество,Владимир Путин,
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