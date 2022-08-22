Россиянам рассказали, сколько продлится «бархатный сезон»

В Гидрометцентре рассказали, что россиян ожидает очень длинный бархатный сезон. Это связано с тем, что вода в морях и заливах «хорошо прогрелась», пишет ТАСС.
Отмечается, что «бархатным сезоном» обычно называют наиболее благоприятное для поездки на моря время.
Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд рассказал, что температура воды в Черном море составляет +25°-28°, что скорее характерно для «экваториальных вод».
Он уточнил, что хорошо прогрелось и Балтийское море, до +24° в Калининградской области. Соответственно, моря и океаны в сентябре будут отдавать тепло.
Бархатный сезон будет очень длительным. Если в предшествующие годы он продолжался до конца сентября, то в 2022 может растянуться и на первые десять октябрьских дней, предположил Вильфанд.