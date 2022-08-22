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27 минут назад

Сбер откроет «Школу 21» в Великом Новгороде

Газета.Ru

Сбер совместно с правительством Новгородской области заключили соглашение о взаимодействии в области информационных технологий, сообщает пресс-служба компании.

Сбер откроет «Школу 21» в Великом Новгороде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соглашение позволит в том числе открыть «Школу 21» в Великом Новгороде в одном из корпусов Новгородской технической школы на базе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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Стороны будут развивать сотрудничество в Новгородской области, займутся подготовкой IT-специалистов на базе Школы, будет организован обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов в рамках развития стратегического партнерства Сбера, «Школы 21» и региона.

Как отметил Герман Греф, в 2018 году первый кампус «Школы 21» открылся в Москве, а уже сегодня она успешно работает в трех регионах России. Еще ряд регионов готовятся к ее открытию.

«Наш проект помогает государству и бизнесу готовить квалифицированных специалистов, а каждому, кто хочет получить востребованное ИТ-образование, — попробовать себя в этой перспективной профессии. Мы рады, что в Новгородской области тоже откроется новый кампус ʺШколы 21ʺ, и мы готовы делиться своим опытом и технологиями, содействуя подготовке ИТ-кадров в этом важном регионе», — добавил он.

В свою очередь, губернатор Никитин считает приятным тот факт, что регион становится интересным для крупных корпораций, которые видят перспективу развития образования и подготовки квалифицированных кадров в новгородских учебных заведениях.

«Школа 21» – уникальный проект, в том числе потому, что обучаться в ней можно не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Это прекрасная возможность для граждан из наших небольших городов и сел получить знания и опыт работы в передовой сфере. Мы, в свою очередь, создаем самые современные и комфортные условия для обучения в Новгородской технической школе, которая откроется для первых учеников и резидентов уже в сентябре», — сказал он.

Общество,Андрей Никитин,Герман Греф,Сбербанк России,
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