Сбер откроет «Школу 21» в Великом Новгороде

«Школа 21» – уникальный проект, в том числе потому, что обучаться в ней можно не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Это прекрасная возможность для граждан из наших небольших городов и сел получить знания и опыт работы в передовой сфере. Мы, в свою очередь, создаем самые современные и комфортные условия для обучения в Новгородской технической школе, которая откроется для первых учеников и резидентов уже в сентябре», — сказал он.