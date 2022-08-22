«Школа 21» провела дискуссию о технологических возможностях регионов

«Школа 21» по случаю дня рождения школы программирования от Сбера провела дискуссию о технологических возможностях регионов, сообщает пресс-служба Сбера.
В мероприятии приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также выпускники и участники «Школы 21».
Как отметил Греф, сегодня Сбер является крупнейшей технологической компанией страны и лидером цифровизации. Банк реализует широкий диапазон масштабных цифровых проектов в различных областях экономики и социальной сферы, делится своим опытом с федеральным центром и регионами. Один из таких проектов - «Школа 21», которая открылась в 2018 году. На данный момент в стране работают три кампуса школы в Москве, Казани и Новосибирске. В них учится более 3500 человек, и более 1200 уже трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны. Еще два кампуса планируются к открытию в Сургуте и Великом Новгороде.
«Наша «Школа 21» — первый подобный проект в России, и мы очень рады тому, что он стал широко востребован. За эти годы мы добились колоссального прогресса, полностью перейдя на собственные образовательные решения. Я благодарен нашим первым регионам-партнерам, ведь сегодня проект уже активно развивается по всей стране. Благодаря нему рождается огромное количество инноваций, вокруг него можно создавать технопарки и акселераторы, потому что в нашей школе учатся ребята с горящими глазами, которые не побоялись пойти за своей мечтой», — сказал он.
В свою очередь, Чернышенко заявил, что на данный момент от качественной подготовки ИТ-кадров зависит не только эффективность цифровизации ведущих отраслей экономики, но и технологический суверенитет страны.
«Такая практика должна не только развиваться во всех регионах России, но и подхватываться крупными компаниями. Такие проекты, как «Школа 21», дают возможность получить востребованную и важную профессию и формируют качественно новый уровень образования в России. Масштабирование проекта в субъектах обеспечит равномерное технологическое и межрегиональное развитие в стране», — уверен Чернышенко.
Важным пунктом программы также стала дискуссия «Технологический прорыв регионов. Вызовы и возможности», где обсудили ключевые для ИТ-отрасли вопросы: перспективы развития, какие навыки будут наиболее востребованы в 2030 году, что важно для успешной работы ИТ-специалистов в стране, как развиваются технологии в России, какие цифровые инициативы реализуются в регионах, в чем уникальность «Школы 21» и как данный проект может повлиять на развитие технологий в стране.