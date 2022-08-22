«Школа 21» провела дискуссию о технологических возможностях регионов

«Наша «Школа 21» — первый подобный проект в России, и мы очень рады тому, что он стал широко востребован. За эти годы мы добились колоссального прогресса, полностью перейдя на собственные образовательные решения. Я благодарен нашим первым регионам-партнерам, ведь сегодня проект уже активно развивается по всей стране. Благодаря нему рождается огромное количество инноваций, вокруг него можно создавать технопарки и акселераторы, потому что в нашей школе учатся ребята с горящими глазами, которые не побоялись пойти за своей мечтой», — сказал он.