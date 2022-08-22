Памятник Преображенскому и Шарикову снесли в Петербурге

Памятник героям фантастической повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» профессору Преображенскому и псу Шарику снесли в центре Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Демонтированный памятник стоял на улице Моховой с 2018 года. Именно в этом доме в конце 1980-х режиссер Владимир Бортко снимал экранизацию «Собачьего сердца».

Скульптуру на свои деньги поставил местный житель Александр Габитов. По его словам, кто-то из жильцов пожаловался на не согласованную с властями города в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Культурно-историческую экспертизу, которая позволила бы «легализовать» скульптуру, Габитов оплатить не мог — она стоит 1,5 млн руб. Известно, что при демонтаже скульптура оказалась повреждена.