Опубликовано обращение Дугина после смерти дочери

«Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!» - призвал философ.