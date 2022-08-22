Опубликовано обращение Дугина после смерти дочери

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев опубликовал обращение Александра Дугина. Философ заявил, что его дочь Дарья «положила свою жизнь на алтарь Победы».
Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.
22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала украинку Наталью Вовк.
Дугин назвал убийство дочери «терактом, осуществленным нацистским украинским режимом». Он подчеркнул, что Дарья была «зверски убита на его глазах».
«Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов , философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны», - отметил Дугин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Философ подчеркнул, что его дочь никогда не призывала к насилию.
По мнению Дугина, убийство его дочери - попытка Киева подавить волю россиян «кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас».
«Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!» - призвал философ.
Дугин выразил надежду, что его дочь будет «вдохновлять сынов нашей Отчизны на подвиг».