Враги России её подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На её алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать её умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг».