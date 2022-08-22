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8 минут назад

В Сети появилось первое заявление Александра Дугина после смерти дочери

News.ru

Миллиардер Константин Малофеев опубликовал первое заявление философа и политолога Александра Дугина после смерти его дочери Дарьи. В нем он подчеркнул, что девушку подло, исподтишка «убили враги России».

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов , философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути.

Враги России её подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На её алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать её умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг».

Общество,Видео,Константин Малофеев,Александр Дугин,
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