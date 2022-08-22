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50 минут назад

Названы дата и место прощания с Дарьей Дугиной

Алиса Селезнёва

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, которая погибла в результате взрыва автомобиля, состоится в телецентре «Останкино». Об этом со ссылкой на пресс-службу телецентра сообщает ТАСС.

Названы дата и место прощания с Дарьей Дугиной
Фото: соцсетисоцсети

«Прощание состоится в "Останкино" 23 августа. О времени будет сообщено дополнительно», - пояснили в пресс-службе.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла вечером 20 августа в Подмосковье. Автомобиль, на котором она ехала, взорвался. 29-летняя журналистка умерла на месте. Следователи заявили, что в машине сработала взрывчатка.

Сегодня в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке, по версии ФСБ, были задействованы украинские спецслужбы, а исполнительницей стала украинка Наталья Вовк. При этом СМИ выяснили, что на украинском сайте выставили на продажу Mini Cooper с номерами AH7771IP. Именно на этом авто, по данным ФСБ, следили за Дарьей Дугиной перед убийством.

Общество,Наталья Вовк,Александр Дугин,ТТЦ "Останкино",ФСБ,
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