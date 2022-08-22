Названы дата и место прощания с Дарьей Дугиной

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, которая погибла в результате взрыва автомобиля, состоится в телецентре «Останкино» . Об этом со ссылкой на пресс-службу телецентра сообщает ТАСС.

Сегодня в ФСБ заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке, по версии ФСБ, были задействованы украинские спецслужбы, а исполнительницей стала украинка Наталья Вовк. При этом СМИ выяснили, что на украинском сайте выставили на продажу Mini Cooper с номерами AH7771IP. Именно на этом авто, по данным ФСБ, следили за Дарьей Дугиной перед убийством.