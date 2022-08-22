СМИ рассказали о состоянии Дугина

За философом Александром Дугиным после гибели его дочери наблюдает врач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких Дугина.

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«[Дугин] вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача», - заявил источник агентства.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, 29-летняя женщина погибла на месте. Следователи считают, что в автомобиле сработала взрывчатка и речь идет о заказном убийстве. Они возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом

СМИ писали, что целью убийц был Дугин, а не его дочь - он якобы должен был ехать домой вместе с ней, но в последний момент сел в другую машину.