В аэропорту Сочи возникли очереди из туристов. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры из воздушной гавани курортного города.

Столпотворение образовалось на контроле при прилете и вылете, уточняет канал. На записи можно наблюдать, как множество отдыхающих выстроились в длинные очереди в здании аэропорта.

Сочи в этом году стал одним из популярнейших летних курортов. Также многие россияне едут в отпуск в Абхазию с пересадкой в Сочи.