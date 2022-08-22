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42 минуты назад

Очереди туристов в аэропорту Сочи показали на видео

Денис Фьючин

В аэропорту Сочи возникли очереди из туристов. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры из воздушной гавани курортного города.

Столпотворение образовалось на контроле при прилете и вылете, уточняет канал. На записи можно наблюдать, как множество отдыхающих выстроились в длинные очереди в здании аэропорта.

Сочи в этом году стал одним из популярнейших летних курортов. Также многие россияне едут в отпуск в Абхазию с пересадкой в Сочи.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков россиян ждет долгий бархатный сезон.

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