TJournal объявил о закрытии

Редакция портала TJournal объявила о закрытии проекта с 10 сентября. Об этом сообщается на сайте TJ.
В редакции заявили, что средства для развития и поддержки проекта закончились.
В TJ отметили, что пытались сохранить проект, урезая расходы и сокращая сотрудников в надежде, что ситуация через «несколько месяцев хотя бы как-то прояснится или начнет исправляться», но этого не произошло.
В TJ подчеркнули, что уже несколько лет работали в убыток, а после блокировки посещаемость сайта сократилась в пять раз и продолжает падать каждый месяц.
О блокировке TJournal в России стало известно в марте. В TJ заявили, что Роскомнадзор объяснил это публикацией недостоверной информации о спецоперации на Украине.