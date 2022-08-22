TJournal объявил о закрытии

Редакция портала TJournal объявила о закрытии проекта с 10 сентября. Об этом сообщается на сайте TJ.

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В редакции заявили, что средства для развития и поддержки проекта закончились.

В TJ отметили, что пытались сохранить проект, урезая расходы и сокращая сотрудников в надежде, что ситуация через «несколько месяцев хотя бы как-то прояснится или начнет исправляться», но этого не произошло.

В TJ подчеркнули, что уже несколько лет работали в убыток, а после блокировки посещаемость сайта сократилась в пять раз и продолжает падать каждый месяц.