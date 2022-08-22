Развожаев поручил разместить в Севастополе указатели к бомбоубежищам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости» Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Как рассказал Развожаев, он заметил в соцсетях много вопросов о том, где в Севастополе находятся укрытия и в каком они состоянии.

"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", - написал губернатор.

Он отметил, что проверил состояние убежищ в городе и подчеркнул, что Севастополь находится под "надежным куполом ПВО". О подробностях расскажут на аппаратном совещании, которое пройдет 22 августа, добавил губернатор Севастополя.