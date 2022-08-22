В России запущен сервис обмена автомобилей как в приложениях для знакомств

Классифайд "Авто.ру" разработал функцию обмена автомобилями, работающую по принципу приложений для знакомств. Об этом сообщает "Журнал Авто.ру".
Пользователям, которые указали, что они готовы поменять свой автомобиль на другой, будут показываться подходящие предложения, на которые можно отреагировать отметкой "нравится" или "не нравится". В случае взаимного интереса обоим потенциальным участникам сделки придет уведомление о совпадении.
Автомобили для обмена группируются по ключевым параметрам, включая цену и географическую удаленность. Предполагается, что юридически обмен машин в приложении будет оформляться как купля-продажа.
Ранее стало известно, что цены на обновленные Lada Vesta у дилеров практически достигли 3 млн рублей.