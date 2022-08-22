В России запущен сервис обмена автомобилей как в приложениях для знакомств

Классифайд "Авто.ру" разработал функцию обмена автомобилями, работающую по принципу приложений для знакомств. Об этом сообщает "Журнал Авто.ру".

Фото: Danny Moloshok/Reuters Danny Moloshok/Reuters

Пользователям, которые указали, что они готовы поменять свой автомобиль на другой, будут показываться подходящие предложения, на которые можно отреагировать отметкой "нравится" или "не нравится". В случае взаимного интереса обоим потенциальным участникам сделки придет уведомление о совпадении.

Автомобили для обмена группируются по ключевым параметрам, включая цену и географическую удаленность. Предполагается, что юридически обмен машин в приложении будет оформляться как купля-продажа.