В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
23 минуты назад

В России запущен сервис обмена автомобилей как в приложениях для знакомств

Газета.Ruиещё 3

Классифайд "Авто.ру" разработал функцию обмена автомобилями, работающую по принципу приложений для знакомств. Об этом сообщает "Журнал Авто.ру".

В России запущен сервис обмена автомобилей как в приложениях для знакомств
Фото: Danny Moloshok/ReutersDanny Moloshok/Reuters

Пользователям, которые указали, что они готовы поменять свой автомобиль на другой, будут показываться подходящие предложения, на которые можно отреагировать отметкой "нравится" или "не нравится". В случае взаимного интереса обоим потенциальным участникам сделки придет уведомление о совпадении.

Автомобили для обмена группируются по ключевым параметрам, включая цену и географическую удаленность. Предполагается, что юридически обмен машин в приложении будет оформляться как купля-продажа.

Ранее стало известно, что цены на обновленные Lada Vesta у дилеров практически достигли 3 млн рублей.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители