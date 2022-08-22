В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
24 минуты назад

Подорожавшему кофе нашли дешевую замену

News.ru

Альтернативой и более дешевой заменой кофе может стать чай, так как в напитке содержится кофеин, а с точки зрения вкуса подойдет цикорий, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, также существует ячменный кофе, богатый антиоксидантами, а какао обладает тонизирующим эффектом. Ранее сообщалось, что неурожай кофе в Бразилии может стать причиной резкого роста цен на товар во всем мире.

Когда в России не было кофе, то пили такие заменители, когда их разбавляют молоком, пьешь с сахаром, отчасти похоже на кофе, особенно на растворимый. В этом случае не понятно, что пьешь: цикорий или кофе? По вкусу подойдет цикорий, по количеству кофеина — тогда чай, — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что тонизирующим напитком является какао, так как по сути это шоколад в жидкой форме. Этот напиток можно комбинировать с ячменным кофе или цикорием, а для бодрящего эффекта стоит добавить корицу.

Пусть будет меньше концентрация напитка, чтобы сэкономить, а туда добавить корицу. Чувство удовлетворения быстро приходит, потому что корица обеспечивает проникновение углеводов в клетку. Глюкоза сигнализирует мозгу, что энергия поступила и рука не потянется за второй чашечкой кофе, — подчеркнула Соломатина.

В 2021 году бразильские плантации пострадали от засухи, а затем — от мороза, из-за чего ожидается только половина урожая зерен арабики. Кофейный брокер Cazarini Trading Co Тьяго Казарини считает, что ситуация усугубит дефицит международных поставок и вызовет еще большее подорожание кофе. Рост стоимости стоит ожидать тогда, когда Бразилия соберет урожай и начнет его оценивать, предполагает эксперт.

В кофейном кооперативе Minasul сообщили, что в 2022 году смогут поставить только половину от запланированного объема арабики: компания прогнозирует, что соберет менее миллиона мешков зерен.

Общество,Видео,Елена Соломатина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители