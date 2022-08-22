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1 час назад

Свадебный кортеж дальнобойщиков в Магнитогорске сняли на видео

Денис Фьючин

Свадебный кортеж дальнобойщиков был замечен накануне в Магнитогорске. Снятое очевидцем видео появилось на странице «Новости Магнитогорска» во «ВКонтакте».Четыре украшенных шарами и лентами большегрузов проехались по улицам города, непрерывно сигналя, оповещая о торжественном событии.

«Прикольная свадьба! Теперь и фуры, да! Молодцы!» – отреагировал на происходящее автор ролика.

Пользователи социальной сети положительно отреагировали на такой нестандартный выбор для свадебного кортежа.

«Правильно, лимузины-то эти приелись уже», – говорится в одном из комментариев.

Общество,Интернет,Видео,
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