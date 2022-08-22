Свадебный кортеж дальнобойщиков в Магнитогорске сняли на видео

Свадебный кортеж дальнобойщиков был замечен накануне в Магнитогорске. Снятое очевидцем видео появилось на странице «Новости Магнитогорска» во «ВКонтакте».Четыре украшенных шарами и лентами большегрузов проехались по улицам города, непрерывно сигналя, оповещая о торжественном событии.