Названы причины возникновения природных пожаров в России

Около 90 процентов всех пожаров связано с безответственным поведением людей. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
При этом он отметил, что для распространения пожаров большое значение имеют именно погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров является длительное отсутствие осадков и высокие температуры, ведь это приводит к большому количеству сухой травы на полях, сухости почвы в лесах, объяснил он.
По его словам, именно такие условия сейчас наблюдаются в центре европейской части России.
"Такая высокая степень пожарной опасности по нашим предположениям будет сохраняться всю следующую неделю, - добавил он в беседе с RT. - Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться".
Напомним, в Рязанской области с 16 августа полыхают лесные пожары, ими охвачено порядка девяти тысяч гектаров. Правительство области объявило об эвакуации двух населенных пунктов: поселка Голованово Клепиковского района и деревни Ольгино.