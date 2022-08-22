Названы причины возникновения природных пожаров в России

Около 90 процентов всех пожаров связано с безответственным поведением людей. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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При этом он отметил, что для распространения пожаров большое значение имеют именно погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров является длительное отсутствие осадков и высокие температуры, ведь это приводит к большому количеству сухой травы на полях, сухости почвы в лесах, объяснил он.

По его словам, именно такие условия сейчас наблюдаются в центре европейской части России.

"Такая высокая степень пожарной опасности по нашим предположениям будет сохраняться всю следующую неделю, - добавил он в беседе с RT. - Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться".