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22 минуты назад

Синоптик Синенков назвал причины возникновения природных пожаров в России

Российская Газета

Около 90 процентов всех пожаров связано с безответственным поведением людей. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Названы причины возникновения природных пожаров в России
Фото: ТАССТАСС

При этом он отметил, что для распространения пожаров большое значение имеют именно погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров является длительное отсутствие осадков и высокие температуры, ведь это приводит к большому количеству сухой травы на полях, сухости почвы в лесах, объяснил он.

По его словам, именно такие условия сейчас наблюдаются в центре европейской части России.

"Такая высокая степень пожарной опасности по нашим предположениям будет сохраняться всю следующую неделю, - добавил он в беседе с RT. - Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться".

Напомним, в Рязанской области с 16 августа полыхают лесные пожары, ими охвачено порядка девяти тысяч гектаров. Правительство области объявило об эвакуации двух населенных пунктов: поселка Голованово Клепиковского района и деревни Ольгино.

Общество,Александр Синенков,
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