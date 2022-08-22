Стало известно, когда выйдет новая книга Пелевина

Пелевин считается одним из наиболее известных современных российских авторов. За свою дебютную книгу - сборник рассказов "Синий фонарь" 1991 года - он получил "Малую Букеровскую премию", с тех пор практически каждый его роман становится событием в литературном мире. Наиболее известными произведениями стали "Чапаев и пустота" (1996) и "Generation П" (1999).

Он также написал романы "Омон Ра", "Любовь к трем цукербринам", "S.N.U.F.F.", "Бэтман Аполло", "Empire V", "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами", "Жизнь насекомых" и др. Несмотря на популярность, Пелевин много лет не появляется на публике и не дает интервью. Он неоднократно становился номинантом премии "Большая книга", но на церемонию вручения не приходил. В этом случае организаторы ставили на сцену его картонную фигуру.