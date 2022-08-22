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50 минут назад

Новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2022 года

ТАСС

Издательство "Эксмо" и книжный сервис "ЛитРес" выпустят в 2022 году новую книгу российского писателя Виктора Пелевина. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба издательства.

Стало известно, когда выйдет новая книга Пелевина
Фото: Официальный сайт Виктора ПелевинаОфициальный сайт Виктора Пелевина

"В этом юбилейном для автора году издательство "Эксмо" и крупнейший сервис цифровых книг "ЛитРес" выпустят новую книгу Виктора Пелевина", - говорится в сообщении.

Подробности, включая название новой работы Пелевина, издательство обещает сообщить позднее - ближе к дате выхода книги.

Пелевин считается одним из наиболее известных современных российских авторов. За свою дебютную книгу - сборник рассказов "Синий фонарь" 1991 года - он получил "Малую Букеровскую премию", с тех пор практически каждый его роман становится событием в литературном мире. Наиболее известными произведениями стали "Чапаев и пустота" (1996) и "Generation П" (1999).

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Он также написал романы "Омон Ра", "Любовь к трем цукербринам", "S.N.U.F.F.", "Бэтман Аполло", "Empire V", "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами", "Жизнь насекомых" и др. Несмотря на популярность, Пелевин много лет не появляется на публике и не дает интервью. Он неоднократно становился номинантом премии "Большая книга", но на церемонию вручения не приходил. В этом случае организаторы ставили на сцену его картонную фигуру.

Общество,Виктор Пелевин,
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