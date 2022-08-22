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Россиянам напомнили о возможности взять отгул 1 сентября

У жителей России есть несколько законных способов взять отгул на работе 1 сентября, чтобы сходить на школьную линейку со своими детьми. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

По ее словам, проще всего оформить ежегодный отпуск, который «захватит» 1 сентября, либо взять отгул. Также на выходной день можно претендовать в случае особых условий труда, если человек является донором, либо работал сверхурочно. Однако в любом случае лучше предупредить работодателя заранее, отметила Краснянская.

«Северный поток» поставят на паузу

«Газпром» объявил об остановке с 31 по 2 сентября для планового обслуживания последнего работающего газоперекачивающего агрегата газопровода «Северный поток». Эксперты прогнозируют рост цен на газ в Европе до $3 тысяч за 1 тысячу кубометров, пишет «Коммерсант».

Сейчас из пяти установленных на компрессорной станции «Портовая» основных турбин прокачку осуществляет только одна, и газопровод работает всего на 20% своей проектной мощности. Специалисты констатировали, что сторонам необходимо решать проблему с обслуживанием оборудования или сертифицировать «Северный поток-2».

Иран готов вернуться на мировые нефтяные рынки

В Тегеране считают, что успешное заключение ядерной сделки «близко как никогда», что позволит снять ряд санкций и вернуть иранскую нефть на мировые рынки. Как это скажется на ценах, разбирались «Известия».

Иран обладает пятыми в мире запасами нефти и может поставить на мировой рынок 1,0–1,2 млн бочек в сутки. Однако, по словам экспертов, сроки выхода на полную мощность достаточно велики и составляют около года. При этом маловероятно, что выход иранской нефти на мировые рынки приведет к радикальному снижению цен. Они будут зависеть в первую очередь от мирового спроса и возможной рецессии в ведущих экономиках.

В России представлен план развития автопрома

Минпромторг представил стратегию развития автопрома в России, которая предусматривает «создание продукции с уровнем локализации 90% в массовом сегменте», при этом не менее половины машин должно быть отечественных брендов. Об этом пишут «Известия».

Необходимый объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до 2035 года оценивается в 2,7 трлн рублей и должен быть обеспечен бизнесом «при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер». Эксперты отметили, что стратегия носит скорее декларативный характер и в ней не хватает конкретных целей и задач.

В СКР назвали заказным убийство дочери Дугина

Взрыв автомобиля в Подмосковье, в результате которого погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, был спланирован заранее. Об этом заявил Следственный комитет России.