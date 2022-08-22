Курорт-аналог Сочи захотели построить в Дагестане

Власти РФ приступили к рассмотрению вопроса строительства в Дагестане нового морского курорта. Он может стать аналогом Сочи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Предварительно площадку для строительства нового курорта выбрали на побережье Каспийского моря в Дагестане. Обустройство нового курорта необходимо из-за существенного увеличения туристического потока в последнее время, указывает издание.

В Ростуризме заявили, что создание нового курорта действительно находится на повестке дня.

Участники рынка выступили с инициативой возвести комплекс на площади в 200 га с отелями. Реализация такой инициативы оценивается не менее чем в 300 млрд рублей. Отмечается, что в регионе будет создан аналог Сочи. Там будут горный и морской кластер.