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24 минуты назад

Бегущий по дороге в центре российского города медведь попал на видео

Денис Фьючин

Сегодня ночью в центре российского города в Томской области заметили медведя. Животное бежало по проезжей части перед автомобилем в городе Стрежевом. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.

«Ребят, вот медведь бежит прямо по дороге. Просто центр города — он выбежал», – говорит за кадром один из очевидцев.

Ранее сообщалось, что медведица со своими детенышами пришла на задний двор частного дома, чтобы покататься на качелях и отдохнуть в гамаке.

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