Сегодня ночью в центре российского города в Томской области заметили медведя. Животное бежало по проезжей части перед автомобилем в городе Стрежевом. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.
«Ребят, вот медведь бежит прямо по дороге. Просто центр города — он выбежал», – говорит за кадром один из очевидцев.
Ранее сообщалось, что медведица со своими детенышами пришла на задний двор частного дома, чтобы покататься на качелях и отдохнуть в гамаке.