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10 минут назад

«Была готова стать таксистом»: Хаматова рассказала о первых днях жизни в Латвии

Никита Бородкин

Чулпан Хаматова вспомнила свои первые дни жизни в Латвии после отъезда из России. Как сообщает Teleprogramma.pro, актриса готова была работать кем угодно — даже таксистом или курьером.

Хаматова столкнулась с бедностью после отъезда из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я была готова на все — стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену. Для меня это было из области фантастики», — отметила Хаматова.

Актриса призналась, что сейчас в Латвии у нее есть все необходимое — средства на пропитание и крыша над головой. Чулпан назвала себя абсолютно счастливым человеком.

Напомним, что после начала спецоперации Хаматова осудила действия Москвы на Украине и уехала в Латвию, где поселилась в Риге. Через некоторое время ее взяли в Новый Рижский театр, где она продолжает работать.

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При этом актриса отмечала, что ее доходы значительно упали — если в «Современнике» ей платили по 3,5 тыс. евро за выход на сцену, то в Латвии платят лишь 800 евро за месяц работы.

Общество,Чулпан Хаматова,
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