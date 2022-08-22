Хаматова столкнулась с бедностью после отъезда из России

Чулпан Хаматова вспомнила свои первые дни жизни в Латвии после отъезда из России. Как сообщает Teleprogramma.pro, актриса готова была работать кем угодно — даже таксистом или курьером.

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«Я была готова на все — стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену. Для меня это было из области фантастики», — отметила Хаматова.

Актриса призналась, что сейчас в Латвии у нее есть все необходимое — средства на пропитание и крыша над головой. Чулпан назвала себя абсолютно счастливым человеком.

Напомним, что после начала спецоперации Хаматова осудила действия Москвы на Украине и уехала в Латвию, где поселилась в Риге. Через некоторое время ее взяли в Новый Рижский театр, где она продолжает работать.