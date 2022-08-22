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36 минут назад

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 29 августа

Елена Прошина

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре России. Ограничения действуют до 29 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что режим временного ограничения полетов продлен до 29 августа 2022 года 03:45 (мск). Таким образом, по-прежнему, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ работают в обычном режиме.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении Росавиации.

До этого министерство продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 23 августа.

Ранее в Минтрансе заявили, что, несмотря на санкции, спрос на авиаперевозки в России восстанавливается. В период с января по июль российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров по внутренним и международным маршрутам. Это составляет почти 90% от аналогичного периода 2021 года.

Общество,Видео,Минтранс РФ,Росавиация,
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