Россиянам пообещали длительный бархатный сезон

Осенью Россию ждет длительный бархатный сезон. Это связано с тем, что вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры и теперь будет отдавать тепло. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря - 25-26, а в Сочи и Анапе - 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость. В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды - 24 градуса», - сказал Вильфанд.

Все это признак того, что будет длительный бархатный сезон. Вильфанд пояснил, что деятельный слой океана хорошо прогрелся, поэтому в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу.

Он также добавил, что в этом году бархатный сезон будет длиться до первой декады октября, хотя обычно заканчивается в конце сентября.