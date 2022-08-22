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42 минуты назад

Прогноз погоды: россиянам пообещали длительный бархатный сезон

Елена Прошина

Осенью Россию ждет длительный бархатный сезон. Это связано с тем, что вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры и теперь будет отдавать тепло. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россиянам пообещали длительный бархатный сезон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря - 25-26, а в Сочи и Анапе - 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость. В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды - 24 градуса», - сказал Вильфанд.

Все это признак того, что будет длительный бархатный сезон. Вильфанд пояснил, что деятельный слой океана хорошо прогрелся, поэтому в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу.

Он также добавил, что в этом году бархатный сезон будет длиться до первой декады октября, хотя обычно заканчивается в конце сентября.

Ранее Вильфанд предсказал новую волну жары в столичном регионе на этой неделе. Жаркая погода установится во вторник, 23 августа, и продержится до четверга. Температура воздуха составит 31-33 градусов. При этом ожидается небольшая облачность, а дождей не будет.

Общество,Погода,Роман Вильфанд,
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