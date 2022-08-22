Хаматова столкнулась с бедностью после отъезда из России

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова рассказала, что после отъезда из России ее уровень жизни стал гораздо ниже, она была готова на любую работу. Первое время финансово артистке помогали друзья. Об этом она заявила в интервью.

Фото: соцсети Чулпан Хаматовой соцсети Чулпан Хаматовой

«Дети пошли в школу, даже есть ощущение, что, может, хватит сил жить дальше. Я была готова на все — стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену», — приводит слова Хаматовой Starhit.

Хаматова рассказала, что первое время ей финансово помогали друзья, потому что у нее не было возможности воспользоваться российскими картами в Европе. По ее словам, сейчас финансовое положение улучшилось, но оно далеко от того, каким было в России. При этом артистка отметила, что возвращаться в страну не собирается.