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23 минуты назад

Чулпан Хаматова столкнулась с бедностью после отъезда из России

Ura.Ru

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова рассказала, что после отъезда из России ее уровень жизни стал гораздо ниже, она была готова на любую работу. Первое время финансово артистке помогали друзья. Об этом она заявила в интервью.

Хаматова столкнулась с бедностью после отъезда из России
Фото: соцсети Чулпан Хаматовойсоцсети Чулпан Хаматовой

«Дети пошли в школу, даже есть ощущение, что, может, хватит сил жить дальше. Я была готова на все — стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену», — приводит слова Хаматовой Starhit.

Хаматова рассказала, что первое время ей финансово помогали друзья, потому что у нее не было возможности воспользоваться российскими картами в Европе. По ее словам, сейчас финансовое положение улучшилось, но оно далеко от того, каким было в России. При этом артистка отметила, что возвращаться в страну не собирается.

Пригожин вступился за покинувшую Россию Чулпан Хаматову

В марте народная артистка России Чулпан Хаматова заявила о своем отъезде из России в Латвию после начала спецоперации России на территории Украины. Ее объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. Целями специальной операции являются защита мирного населения Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Общество,Чулпан Хаматова,Владимир Путин,
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