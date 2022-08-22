Россияне начали чаще одеваться в секонд-хендах

Представители Московского кредитного банка и «Почта банка» определили, что с начала 2022 года россияне стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах. Об этом сообщают «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, с января по август текущего года держатели карт Московского кредитного банка совершили в 2,5 раза больше покупок в данных магазинах, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом самая высокая покупательская активность была зафиксирована в июне и июле. В свою очередь, клиенты «Почта банка» увеличили траты на 20 процентов, начав проявлять интерес к подержанной одежде весной.

По мнению аналитиков банков, подобная ситуация сложилась из-за ухода зарубежных брендов с российского рынка на фоне ситуации с Украиной, говорится в материале.