Россияне массово захотели сменить работу

Почти 40 процентов россиян этой осенью массово захотели сменить рабочее место, а каждый пятый гражданин недавно уже это сделал. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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«Будущей осенью 42 процента опрошенных не собираются менять место основной работы, 39 процентов хотели бы перейти на другое рабочее место, а каждый пятый (19 процентов) недавно совершил карьерный переход», — говорится в исследовании.

При этом две трети россиян (67 процентов) заявили, что меняют работу ради роста в зарплате, более половины респондентов (52 процента) готовы сменить место работы, если у них будет более понимающее и приятное руководство. Около 45 процентов опрошенных захотели работать ближе к дому, еще 42 процента ищут более дружный коллектив и коллег, с кем комфортно работать плечом к плечу.

Кроме того, четыре из десяти россиян (39 процентов) признались, что от нового места ждут возможностей развиваться профессионально, 32 процента опрошенных хотели бы иметь более гибкий график или удаленный режим работы. Каждый четвертый респондент (23 процента) меняет рабочее место ради карьерного роста, а каждого пятого опрошенного (20 процентов) на новом рабочем месте привлекают бонусы и преимущества, которые предоставляет новый работодатель.