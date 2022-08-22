Как получить законный выходной 1 сентября

Россияне могут получить законный выходной день 1 сентября. Существует несколько вариантов того, как не пойти на работу, чтобы провести начало учебного года со своим ребенком. Так, например, можно оформлять ежегодный отпуск, который «захватит первое число».

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Об этом агентству «Прайм» рассказала специалист по найму персонала Светлана Краснянская. Также, по ее словам, можно по согласованию с руководством взять один день за свой счет.

Кроме того, работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда и, если он является донором. В таком случае можно оформить выходной на 1 сентября.