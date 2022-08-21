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1 час назад

Екатеринбуржцы устроили драку из-за одежды в H&M

Ura.Ru

В екатеринбургском торговом центре «Мега» двое мужчин устроили драку возле кассы магазина H&M. Об этом рассказал очевидец.

Россияне устроили драку из-за одежды в H&M
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они одежду поделить не смогли. Видео сняла только уже после драки, там видно мужчину со сломанным носом и кровь», — рассказал очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга и в H&M. На момент публикации новости ответ не был получен.

telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в Екатеринбурге умер после драки у кассы в магазине «Магнит». Также агентство рассказывало, что свердловчанин обматерил продавщицу, которая предложила ему взять сдачу кубиками для бульона.

Общество,"Магнит",
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