Собчак прокомментировала смерть дочери Дугина

Накануне, 20 августа, в Подмосковье взорвали иномарку, в которой находилась 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Женщина погибла на месте. Следствие установило, что сдетонировавшее устройство было установлено под днище автомобиля и располагалось со стороны водителя. Предположительно преступление носит заказной характер.
Политолог и журналистка Дарья Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на автомобиле своего отца Toyota Land Cruiser Prado. Российский музыкант и активист Петр Лундстрем считает, что объектом покушения была не погибшая, а ее родитель. По странному стечению обстоятельств незадолго до трагедии Александр Дугин поменялся машинами с наследницей.
Известная журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале призналась, что в ужасе от произошедшего с Дарьей Дугиной. Знаменитая блондинка считает, что дети не должны отвечать за родителей.
«И нет слов, чтобы выразить ужас от происходящего», - заметила теледива.
Журналистка призналась, что Александр Дугин ей крайне несимпатичен, взгляды политолога блондинке не близки. Между тем Собчак еще раз подчеркнула, что семья философа не заслуживает страданий.
«Я презираю Дугина как философа, все его «евразийство» это какой-то дремучий славянофильский бред, но какие-бы взгляды он не имел, ни он ни его семья не заслуживают возмездия, террора и прочего», - рассудила Ксения.