Собчак прокомментировала смерть дочери Дугина

Накануне, 20 августа, в Подмосковье взорвали иномарку, в которой находилась 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Женщина погибла на месте. Следствие установило, что сдетонировавшее устройство было установлено под днище автомобиля и располагалось со стороны водителя. Предположительно преступление носит заказной характер.

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Политолог и журналистка Дарья Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на автомобиле своего отца Toyota Land Cruiser Prado. Российский музыкант и активист Петр Лундстрем считает, что объектом покушения была не погибшая, а ее родитель. По странному стечению обстоятельств незадолго до трагедии Александр Дугин поменялся машинами с наследницей.

Известная журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале призналась, что в ужасе от произошедшего с Дарьей Дугиной. Знаменитая блондинка считает, что дети не должны отвечать за родителей.

«И нет слов, чтобы выразить ужас от происходящего», - заметила теледива.

Журналистка призналась, что Александр Дугин ей крайне несимпатичен, взгляды политолога блондинке не близки. Между тем Собчак еще раз подчеркнула, что семья философа не заслуживает страданий.