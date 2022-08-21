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4 минуты назад

Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская

Мир24иещё 1

Актриса Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге заслуженная артистка России Марина Адашевская ушла из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«21 августа ушла из жизни заслуженная артистка России, одна из старейших актрис БДТ Марина Адашевская. Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив», – отметили в БДТ.

Адашевская родилась в 1927 году в Ленинграде, в семье знаменитого артиста Ленинградского театра драмы имени Пушкина Константина Адашевского.

В БДТ актриса была принята в 1950 году, прослужив на его подмостках до конца жизни. Среди наиболее значимых театральных ролей актрисы – Смеральдина в «Слуге двух господ» (1953), Глория в «Синьор Марио пишет комедию» (1958), тетушка Адя в «Кошки-мышки» (1974), няня Гинес в «Дом, где разбиваются сердца» (2002).

В пресс-службе БДТ отметили, что даже в 90-летнем возрасте Адашевская продолжала выходить на сцену. Актриса играла в спектакле «Время женщин» (2012) и принимала участие в различных проектах театра.

Ранее стало известно, что актер театра имени Моссовета, народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет. За 70 лет работы на сцене Театра имени Моссовета он создал более 70 разных образов в спектаклях классического и современного репертуара.

Общество,Марина Адашевская,Николай Лебедев,Театра им. Моссовета,
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