Умер народный артист России Николай Лебедев

Старейший актер Театра им. Моссовета, народный артист России Николай Лебедев умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает труппа театра в соцсети «Вконтакте».

Фото: ТАСС ТАСС

Лебедев был одним из старейших артистов Москвы. Фронтовик, узник нацистских концлагерей, он служил в театре Моссовета более 70 лет.

«Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы. Его уход большая потеря для всего нашего коллектива», - сказано в некрологе.

О месте и времени прощания будет объявлено отдельно

Николай Сергеевич родился 15 декабря 1921 года. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного ТЮЗа. С первых дней войны оказался на фронте.

Был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Лебедев прошел шесть концлагерей и трижды неудачно пытался бежать. В 1945 году вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии.

После демобилизации вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию Немировича-Данченко при МХАТе. В 1950 году был приглашен в труппу Театра имени Моссовета.

За семь десятилетий работы на сцене театра артист создал десятки образов.