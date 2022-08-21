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20 минут назад

Умер народный артист России Николай Лебедев

Майк Габриелян

Старейший актер Театра им. Моссовета, народный артист России Николай Лебедев умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает труппа театра в соцсети «Вконтакте».

Умер народный артист России Николай Лебедев
Фото: ТАССТАСС

Лебедев был одним из старейших артистов Москвы. Фронтовик, узник нацистских концлагерей, он служил в театре Моссовета более 70 лет.

«Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы. Его уход большая потеря для всего нашего коллектива», - сказано в некрологе.

О месте и времени прощания будет объявлено отдельно

Николай Сергеевич родился 15 декабря 1921 года. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного ТЮЗа. С первых дней войны оказался на фронте.

Был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Лебедев прошел шесть концлагерей и трижды неудачно пытался бежать. В 1945 году вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии.

После демобилизации вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию Немировича-Данченко при МХАТе. В 1950 году был приглашен в труппу Театра имени Моссовета.

За семь десятилетий работы на сцене театра артист создал десятки образов.

Также в его послужном списке около сорока работ в кино. Это фильмы «Нормандия-Неман», «Инспектор уголовного розыска», «Ровесник века», «Экипаж», «Вечный Зов», «Отпуск за свой счет» «Экипаж» и многие другие.

Общество,Николай Лебедев,Театра им. Моссовета,
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