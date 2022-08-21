В России создали  вакцину от нового штамма коронавируса

В России создали новую вакцину от коронавируса. Она включает в себя измененный антигенный состав. Об этом сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

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Вакцина разработана для борьбы с новым штаммом COVID-19 «дельта-омикрон». Гинцбург отметил, что «Спутник V» работает хуже против этого варианта. Теперь Минздрав должен «ввести регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав "Спутника V" на другой».

Также Гинцбург предупредил, что борьба с COVID-19 не закончена. По его словам, если в клетку одновременно попадают два разных вируса, то они могут обмениваться генной информацией. Таким образом «можно ждать появления еще многих других эпидемически значимых вариантов» коронавируса.