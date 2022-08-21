В России создали  вакцину от нового штамма коронавируса

В России создали новую вакцину от коронавируса. Она включает в себя измененный антигенный состав. Об этом сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».
Вакцина разработана для борьбы с новым штаммом COVID-19 «дельта-омикрон». Гинцбург отметил, что «Спутник V» работает хуже против этого варианта. Теперь Минздрав должен «ввести регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав "Спутника V" на другой».
Также Гинцбург предупредил, что борьба с COVID-19 не закончена. По его словам, если в клетку одновременно попадают два разных вируса, то они могут обмениваться генной информацией. Таким образом «можно ждать появления еще многих других эпидемически значимых вариантов» коронавируса.
Ранее клинический фармколог Андрей Кондрахин рассказал, что в мире остались люди, которые имеют хороший иммунитет к коронавирусу и «ему больше негде наносить ущерб».