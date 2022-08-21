«К жестокому тренеру никто не пойдет». Чемпионы мира по бальным танцам о победах, психологии и танцующей Москве

Брат и сестра, Артемий и Марина Каташинские — одни из самых титулованных российских танцоров. Восьмикратные чемпионы мира, звезды проектов «Dance.Революция» на Первом канале и «Танцы на ТНТ», они знают о движении все. Теперь они сами обучают танцам людей самого разного возраста, а еще с радостью наблюдают, как в столице становится все больше танцующих людей. Почему для тех, кто хочет научиться двигаться, не должно быть преград? Как танец влияет на нашу психику? Что сегодня танцует Москва? И как она изменилась со времен их детства? Об этом и многом другом Артемий и Марина рассказали в беседе с «Мослентой». Ниже — их монолог.

Фото: предоставлено пресс-службой Артемия и Марины Каташинских предоставлено пресс-службой Артемия и Марины Каташинских

«Город менялся в лучшую сторону»

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М.К. Больше всего из нашего детства запомнились долгие прогулки по столичным паркам с родителями, аттракционы. Даже когда мы были маленькими, мы видели, как город вокруг нас менялся в лучшую сторону, возрождался.

Мы часто гуляли по нашим городским лесам, известным во всем мире, — по Измайловскому парку, Сокольникам. Родители приводили нас туда после наших спортивных тренировок, чтобы мы могли немного отдохнуть, развеяться и по-детски развлечься.

Самым любимым аттракционом тогда была «Подготовка космонавтов к полету» или, по-другому. «Орбита» — маленькое сиденье на цепях, которое носит тебя по кругу все быстрее с каждым оборотом. Мне всегда было это очень близко, потому что даже в наших танцах есть множество движений, в которых мы вращаемся.

«Там нет того, к чему мы привыкли»

А.К. Наша мама, Асмик Нориковна Варданян известная фигуристка, трехкратная чемпионка СССР и тренер, папа — легкоатлет, брат — теннисист. Родители также преподавали в спортивном вузе. Благодаря этому мы никогда не испытывали ни в чем нужды.

А лет с шести мама начала возить нас на турниры за границу. Где мы только не были! Половину Европы объездили еще до 15 лет. И по началу я видел довольно сильную разницу между западными странами и Россией. Постоянно был вопрос: почему там все по-другому? Но прошло несколько лет, нам уже было за 20, мы снова приехали на соревнования в Европу и осознали: все изменилось. Теперь в Москве намного лучше, чем там.

Например, мы приезжаем в Лондон и понимаем, что этот город не настолько удобен, как наша столица. Там нет такой проработанной системы транспорта и вообще многих вещей, к которым мы в Москве уже привыкли. В Лондоне, например, нет даже такого понятия, как каршеринг.

М.К, В Лондоне большие проблемы с электроэнергией и отоплением. Они ужасно экономят. Уходя на работу, англичане отключают все, и дом стоит холодным. Потом ты возвращаешься, два часа ходишь в свитере и ждешь, пока помещение нагреется. На ночь снова все выключается.

Там люди не могут даже осознать, что у нас горячая вода течет потоком, а зимой топят так, что нам приходится открывать форточки, чтобы не было душно. У нас избыток энергии, тепла, воды.

В Англии, к примеру, распространены отдельные краны для горячей и холодной воды. Это делается для того, чтобы набрать воду нейтральной температуры, в ней же помыться и спустить.

По возвращении из Лондона в Москву у нас было ощущение, что мы вернулись из деревни, от бабушки в городскую цивилизацию. По крайней мере, впечатления были очень похожи.

«История ощущается на контрасте»

М.К. Мы долгое время тренировались в Ирландии, был и период, когда мы выступали за Армению. Но мы не переезжали туда на постоянной основе. Прилетали, тренировались и возвращались обратно.

А.К, Ирландия очень похожа на Великобританию. Быт, архитектура — совпадает практически все. Армения для нас была более родной, потому что наша мама из Еревана. Это очень гостеприимная, теплая страна.

М.К. Но в каждой стране мы, конечно же, старались всегда оставить свободным хотя бы один день, чтобы погулять, посмотреть архитектуру и посетить знаковые места. Впечатления всегда были очень необычные, ведь везде мы встречались с иной культурой, иным национальным наследием и, конечно, каждая страна оставляла нам на память какую-то совершенно свою эмоцию, свое ощущение.

Сложно что-то выделить отдельно, потому что на Востоке люди одни и воспитание одно, а на Западе все совсем по-другому. Кстати, когда мы были в Америке, нам удалось посетить только одну достопримечательность, одно историческое здание, которое принадлежало человеку, сыгравшему большую роль в возрождении США. Это просто единственное, что было в том месте.

Конечно, от Москвы совсем иное ощущение. Мы же постоянно проходим мимо зданий с очень большой, многовековой историей. И мы чувствуем ее, даже если осознанно не обращаем на это внимания. На контрасте это очень сильно ощущается

«Там это просто не принято»

М.К. Есть разница между жителями других стран и россиянами, конечно же. Я часто ловила себя на том, что мне сложно начинать общение с нашими людьми. Мы далеко не сразу подпускаем кого-то к себе. Но если это все-таки происходит, мы становимся очень душевными, отзывчивыми, внимательными и доверяем друг другу. Никто у нас никогда не остается без отказа.

На Западе иначе. Они очень улыбчивые, вежливые, приятные, дружелюбные, с ними очень легко войти в коммуникацию. Вот только дальше за этим ничего нет.

Наши знакомые, танцоры, которые приезжали в Америку, потом рассказывали, что им даже не с кем поговорить по душам. Там это просто не принято. И им сильно не хватало теплоты общения, того, что мы называем русской душой.

«Пока играет гимн твоей страны»

М.К. Мы много раз побеждали, но никогда не чувствовали на себе этого клейма: «Все! Мы лучшие! Достигнуто!». Каждая победа — результат большого труда, мы это понимали.

А еще всегда надо держать в голове, что миг твоей победы длится ровно столько, сколько ты стоишь на пьедестале. Как только ты сходишь с него, все! Другие люди уже начали тренироваться. Растет новое поколение, идут новые тенденции. Как только церемония заканчивается, снова начинается борьба за звание лучших в мире. Как говорит Ирина Виннер-Усманова, твой час славы — пока в момент награждения играет гимн твоей страны. И не дольше.

М.К. А сама эта борьба — это образ жизни. Ты привыкаешь к ней, она становится для тебя нормой. Без нее ты просто жить не можешь.

«Танец — это вид медитации»

А.К. Сейчас я изучаю, как танец влияет на человека, с точки зрения психологии, нейрохирургии и психотерапии. Я начал заниматься этим, когда сам обратился к терапевту. Специалист тогда подметил, что у меня очень гибкий ум, способный быстро схватывать что-то новое, интегрировать в свою жизнь и менять свою картину мира. Психолог предположил, что это происходит за счет моего умения владеть своим телом.

Мне бы хотелось как можно детальнее изучить эту связь между головой и телом, написать об этом работу и помочь людям использовать это для улучшения своего психологического состояния. Это же отличная терапия.

М.К. Танец, язык тела появился раньше, чем связная речь. Люди всегда могли передавать свои эмоции через тело. Это абсолютно естественный процесс. Жаль, что мы забываем это.

Как только маленькие дети учатся ползать или ходить, они начинают общаться с нами с помощью тела — двигают ручками, пытаются что-то изобразить. Речь приходит позже.

Но с возрастом появляются зажимы, стеснение, мысли о том, что о нас подумают окружающие. В таких случаях лучше всего пойти к профессионалам и обучиться танцевальному мастерству.

А.К. Наши ученицы после занятий часто говорят, что у них улучшается настроение, они чувствуют себя свободными, не ходят, а летают. Получается, что мы занимаемся настоящей танцевальной терапией.

М.К. Танец — это вообще своего рода вид медитации, динамической медитации.

«Все начинается с самого пробуждения»

М.К. Лайфхаков, как поддержать свое здоровье и вообще сделать так, чтобы твое тело всегда находилось в хорошей форме, довольно много. Я практикую то, что у нас принято называть йогой. Многие думают, что это как-то связано с религией и сложными позициями, в которые не каждому дано, если можно так сказать, свернуться.

На самом деле все занятия начинаются с самого пробуждения. Нет ничего сложного или специфического. Вы просыпаетесь и даете своему телу заряд энергии, просто потягиваясь в кровати, вытягивая сначала одну руку, потом другую и то же самое проделывая с ногами.

Мы привыкли включиться, сбросить с себя одеяло и сразу побежать. Это очень нездорово, потому что циркуляция крови при переходе из горизонтального в вертикальное положение меняется. Если он проходит слишком резко, возникает мощная нагрузка на организм. Это неправильно. Сначала нужно пробудиться, потянуться, встать и поделать хотя бы элементарные движения, чтобы сделать мышцы пластичными.

Это могут быть круговые движения плечами и другие упражнения из классических комплексов для зарядки. Не обязательно каждое утро устраивать себе интенсивную тренировку на полчаса или час. Вообще не стоит ставить себе слишком сложные и зачастую невыполнимые задачи. Но если начать с малого, постепенно привыкнешь к постоянной активности в своей повседневной жизни, она станет для тебя нормой. Тело само будет просить легкую нагрузку.

«Мода на танцы — волнообразная история»

М.К. Сейчас в Москве появляется очень много танцевальных площадок для самых разных людей. И мы очень рады этому. Совсем недавно Артемий ходил по парку Сокольники и снимал сториз, как бабушки и дедушки танцуют под аккомпанемент фортепиано.

Танцы в парках — это мотивация для всех встряхнуться, подняться, выйти на свежий воздух и всем вместе порадоваться. Если посмотреть на тот же Парк Горького, то там есть множество танцевальных направлений. Бачата, сальса, кубинские, латиноамериканские танцы — они занимают всю набережную. Мы сами давали большой мастер-класс на этих площадках два дня подряд.

А.К. Мода на танцы — очень непостоянная, волнообразная история. Но вот сейчас снова большую популярность набирают латиноамериканские танцы, в частности спортивные, наш профиль.

Но есть интересное наблюдение: людям стало нравиться танцевать соло. В латиноамериканских танцах это очень сложно сделать. Тут нужен партнер. Но я нашел уникальные способ, вариацию, чтобы и это можно было танцевать сольно, при чем одиночный танец бы выглядел так же красиво, как парный. Латиноамериканскую программу, кстати, очень любят женщины. И им очень нравится, когда они могут быть одни, независимы ни от кого, сами с собой и с красивыми движениями.

«Все делают успехи»

А.К. У меня есть ученики, которым по 75 лет. Их зовут Валентина и Андрей, они пара, и они выступают на конкурсах, танцуя сложную программу их более, чем десяти танцев. Так что возрастного диапазона, можно сказать, нет. Он нигде не заканчивается.

У нас также есть группы детские, юниорские, молодежные, взрослые и сеньоры. В нашей танцевальной школе мы всем им уделяем внимание, хотя не со всеми постоянно работаем сами. У нас есть штат педагогов, которые проходят специальное обучение. Я сам составлял методичку курса для преподавателей. У нас довольно большой опыт в этом.

Наши дети выступают на различных соревнованиях, участвуют в конкурсах. Например, наши ученики стали вице-чемпионами творческого проекта Игоря Крутого. А мои Андрей и Валентина недавно стали победителями регионального конкурса в Москве.

Все делают успехи. И важно, что у нас сложилась очень теплая, дружеская атмосфера, почти семейная.

«Важен сервис»

А.К. Когда я разрабатывал свою методику обучения педагогов, первым делом обращал внимание на их коммуникативные способности. Умение разговаривать и общаться им просто необходимо.

А еще важен сервис. Конечно, не стоит путать его с, например, профессиональными обязанностями официанта. Но преподаватель танцевальной школы должен уметь объяснить ученику, где ему переодеться, в чем лучше заниматься, где найти туфли, что делать с чувством стеснения, как сделать первые шаг на паркете и не чувствовать себя скованно перед зеркалом. Понятно, что технически каждый педагог владеет всей этой информацией, но нужно уметь ее передать ученику. Это самые азы, основы, которые очень важны. От этого зависит впечатление человека от занятий.

Мои ученицы часто говорят мне: «Артемий, после ваших уроков я чувствую себя… богиней!». Я не шучу. И я понимаю, от чего это происходит. Мои родители научили меня, что значит быть внимательным. Я же вижу, как мой папа ухаживает за мамой, и знаю: она тоже чувствует себя богиней, потому что окружена таким невероятным теплом. И я стараюсь в определенной степени и с соблюдением всех рамок, конечно же, относиться подобным образом к своим ученицам. Они же заслуживают именно этого.

К тому же я довольно долго изучал вопрос общения преподавателей с учениками, в первую очередь, с точки зрения психологии. И я интегрирую все, что узнал, в свою практику. Когда люди дают мне настолько мощную и теплую обратную связь, конечно же, я очень радуюсь. И это умение я стараюсь передать другим педагогам.

«Участвовать в жизни своих учеников»

А.К. Сегодня отношения преподавателя и ученика уже не строятся на откровенном деспотизме для достижения результата, как нередко случалось раньше. Теперь все происходит за счет дружеского общения со своим учеником, когда похвала и критика идут рука об руку. В таких отношениях занятия становятся удовольствием, а между двумя людьми возникает доверие, которое и приводит к высоким результатам.

Мне приятно видеть, как наши ученики общаются с педагогами. Они становятся настоящими друзьями, например, могут вместе пообедать или поделиться чем-то важным друг с другом. При этом никуда не исчез упор на тренировки.

Сейчас все в нашей сфере перешли на такой формат общения. К педагогам, до сих пор применяющим старые методы воздействия на учеников, вряд ли сегодня кто-то пойдет. Теперь важно участвовать в жизни своих учеников, ведь ты становишься для них очень значимым.

«Нужно обращаться к профессионалам»

А.К. К сожалению, после шоу «Dance.Революция» на Первом мы столкнулись с волной хейта в сети. И нам пришлось с этим справиться.

Я в тот период принял решение, что хочу вести здоровый образ жизни не только в плане тела, но и сознания. А для этого нужно не только тренироваться, но и обращаться к профессионалам — к психологам, психотерапевтам. Благо, в нашей жизни появились люди, которые смогли оказать поддержку и мне, и Марине.

Очень важно найти настоящего профессионала. Это настолько же важно, как найти именно своего тренера.

А когда ты попадаешь в терапию, тебе начинают постепенно объяснять, что к чему. Ты приобретешь навыки, которые помогают тебе и справиться со стрессом, и понять, почему тот или иной человек поступил тем или иным образом. И ты уже проще относишься к самым разным ситуациям.

Да, мне для этого потребовалось время. Но теперь я могу с уверенностью сказать, что людям важно получать помощь психологов и психотерапевтов, профессионалов, занимающихся таким важным органом, как наш мозг. Когда я сейчас слышу, что кто-то скептически относится к таким специалистам, мне хочется спросить: «Друг мой, а почему ты так не относишься к кардиологу, который лечит сердце? К стоматологу? А если что-то случится с сердцем или разболится зуб?».

Люди будто бы не считают органом нашу психику и сам наш мозг. Его вроде бы не видно, а значит, что им не нужно заниматься. Это очень ошибочно. Я рекомендую всем обращать на свое психологическое состояние повышенное внимание. Недаром у всех спортсменов есть свои спортивные психологи.

«Волшебство у тебя в голове»

А.К. В моей жизни случилась тяжелая история. Она очень угнетала меня и мешала моей карьере. Дело касалось личной жизни. Я находился в очень тяжелых отношениях. Это привело к тому, что я обратился за помощью.

И только год назад я узнал, что существует такая проблема, как созависимые отношения. Во время терапии я прошел самые разные этапы осознания, что подобное произошло в моей жизни, принятия и поиска выхода из ситуации. Тогда я работал с третьим психологом в моей жизни. И он был специалистом как раз по таким проблемам.

Уже после нескольких сеансов я ощутил, что моя жизнь начала меняться. Позднее я понял, что это неизбежный эффект. Когда начинает решаться твоя психологическая проблема, возникает ощущение, что весь мир вокруг становится другим. Правда, все наоборот — это ты меняешься, выздоравливаешь, возвращаешься к самому себе, обретаешь себя. И после этого в твоей жизни начинает происходить какое-то волшебство. Оно просто существует у тебя в голове.

«Русская версия кубинской “Гаваны”»

А.К. Музыка у нас с Мариной в крови. И мы всегда мечтали записать свою песню. Но, поскольку мы танцоры, нам очень хотелось записать танцевальные трек и сделать так, чтобы даже строчки в тексте напоминали о танце. Хотелось, чтобы слушатели, услышав нашу песню, захотели танцевать, начали двигаться.