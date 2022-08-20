Лошадей в российском городе стали отправлять на «штрафстоянку»

Якутск страдает от нашествия голодных лошадей — встретить животных можно даже в центре города. Из-за этого местные власти решили открыть специальную конюшню временного размещения. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ». Лошадей заводят местные предприниматели, но вместо того, чтобы отвозить их на откорм на отдалённые пастбища, отпускают в пригороде. От этого страдают частные хозяйства.

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Одна из местных жительниц уже осталась без урожая. Её дом находится на окраине города. и почти каждый день сюда заходят голодные лошади. «Сначала морковку, а через пару дней — свёклу. Практически тоже всю свёклу съели», — посетовала она.

При этом голодных лошадей, которые пасутся без присмотра хозяев видели и раньше, но в 2022-ом их количество резко выросло. Некоторые животные даже копаются в мусорных баках в центре города или едят цветники около подъездов домов.

«Опасно с ними. Тут же дети. Вон сколько их тут на площадке бегает. Сейчас ещё мало, а к вечеру их много будет», — рассказала местная жительница.

Однажды лошадь вышла на дорогу и стала причиной аварии. Один человек погиб, отметили журналисты.

Поэтому власти решили отлавливать животных и отправлять их на специальную «штрафстоянку». Для этого даже работает спецпатруль. Нарушителей содержат до того момента, пока их не заберёт хозяин, объяснил мэр Якутска Евгений Григорьев.