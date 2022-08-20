В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
4 минуты назад

Лошадей в российском городе стали отправлять на «штрафстоянку»

Секрет Фирмы

Якутск страдает от нашествия голодных лошадей — встретить животных можно даже в центре города. Из-за этого местные власти решили открыть специальную конюшню временного размещения. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ». Лошадей заводят местные предприниматели, но вместо того, чтобы отвозить их на откорм на отдалённые пастбища, отпускают в пригороде. От этого страдают частные хозяйства.

Лошадей в российском городе стали отправлять на «штрафстоянку»
Фото: Pxhere, CC0Pxhere, CC0

Одна из местных жительниц уже осталась без урожая. Её дом находится на окраине города. и почти каждый день сюда заходят голодные лошади. «Сначала морковку, а через пару дней — свёклу. Практически тоже всю свёклу съели», — посетовала она.

При этом голодных лошадей, которые пасутся без присмотра хозяев видели и раньше, но в 2022-ом их количество резко выросло. Некоторые животные даже копаются в мусорных баках в центре города или едят цветники около подъездов домов.

«Опасно с ними. Тут же дети. Вон сколько их тут на площадке бегает. Сейчас ещё мало, а к вечеру их много будет», — рассказала местная жительница.

Однажды лошадь вышла на дорогу и стала причиной аварии. Один человек погиб, отметили журналисты.

Поэтому власти решили отлавливать животных и отправлять их на специальную «штрафстоянку». Для этого даже работает спецпатруль. Нарушителей содержат до того момента, пока их не заберёт хозяин, объяснил мэр Якутска Евгений Григорьев.

Один час содержания обойдётся владельцу в 242 рубля, за сутки — почти 6000 рублей. Поэтому животных забирают быстро. Власти надеются, что идея сработает.

Общество,Евгений Григорьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители