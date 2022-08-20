На Кипре озвучили позицию по визам для россиян

Постоянный секретарь внешнеполитического ведомства Кипра Корнелиос Корнелиу заявил в интервью порталу Cyprus Mail, что Никосия против ограничительных мер в отношении россиян в сфере туризма. По его мнению, такие меры отрицательно скажутся на проживающих на территории Евросоюза русских общинах.

Отмечается, что власти Эстонии, Финляндии, Литвы и Латвии выступили с инициативой о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России.

Корнелиу уточнил, что во многих государствах Евросоюза есть русские общины. Ограничительные меры против россиян приведут к невозможности их встреч с родственниками и друзьями.

Дипломат пояснил, что правительства Греции и Германии придерживаются аналогичных позиций.