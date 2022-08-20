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15 минут назад

На Кипре озвучили позицию по визам для россиян

Илья Родин

Постоянный секретарь внешнеполитического ведомства Кипра Корнелиос Корнелиу заявил в интервью порталу Cyprus Mail, что Никосия против ограничительных мер в отношении россиян в сфере туризма. По его мнению, такие меры отрицательно скажутся на проживающих на территории Евросоюза русских общинах.

Отмечается, что власти Эстонии, Финляндии, Литвы и Латвии выступили с инициативой о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России.

Корнелиу уточнил, что во многих государствах Евросоюза есть русские общины. Ограничительные меры против россиян приведут к невозможности их встреч с родственниками и друзьями.

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Дипломат пояснил, что правительства Греции и Германии придерживаются аналогичных позиций.

Ранее Корнелиу посоветовал прибалтийским странам уважать мнение других государств по важным вопросам и не вносить раскол в европейское единство.

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